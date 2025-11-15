Les Nuits Arméniennes Soirée ouverture du Festival La Citadelle Le Château-d’Oléron

Les Nuits Arméniennes Soirée ouverture du Festival

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

15€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Soirée exceptionnelle de présentation de la programmation du festival sur l’Arménie qui se déroulera du 24 au 29 novembre sur l’Ile d’Oléron, projection du film de Frédo (des Ogres de Barback), concert et buffet arménien.

.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com

English : Les Nuits Arméniennes Festival opening evening

Exceptional evening to present the program of the Armenian festival to be held from November 24 to 29 on the Ile d’Oléron, with screening of a film by Frédo (from Les Ogres de Barback), concert and Armenian buffet.

German : Les Nuits Arméniennes Abend zur Eröffnung des Festivals

Außergewöhnlicher Abend zur Vorstellung des Programms des Festivals über Armenien, das vom 24. bis 29. November auf der Ile d’Oléron stattfindet, Filmvorführung von Frédo (von Les Ogres de Barback), Konzert und armenisches Buffet.

Italiano :

Una serata eccezionale per presentare il programma del festival armeno che si svolgerà dal 24 al 29 novembre sull’Ile d’Oléron, con la proiezione di un film di Frédo (da Les Ogres de Barback), un concerto e un buffet armeno.

Espanol : Les Nuits Arméniennes Noche inaugural del Festival

Una velada excepcional para presentar el programa del festival armenio que se celebra del 24 al 29 de noviembre en la isla de Oléron, con la proyección de una película de Frédo (de Les Ogres de Barback), un concierto y un bufé armenio.

L’événement Les Nuits Arméniennes Soirée ouverture du Festival Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes