Les Nuits Arméniennes Svetlana Navassardian

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

15€ tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27 20:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Svetlana Navassardian, grande pianiste arménienne, est reconnue mondialement comme une personnalité artistique exceptionnelle, appréciée par la communauté musicale internationale.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com

English : Armenian Nights Svetlana Navassardian

Svetlana Navassardian, the great Armenian pianist, is recognized worldwide as an outstanding artistic personality, appreciated by the international musical community.

German : Armenische Nächte Svetlana Navassardian

Svetlana Navassardian, die große armenische Pianistin, ist weltweit als außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit anerkannt und wird von der internationalen Musikgemeinschaft geschätzt.

Italiano :

Svetlana Navassardian, la grande pianista armena, è riconosciuta in tutto il mondo come una personalità artistica eccezionale, apprezzata dalla comunità musicale internazionale.

Espanol : Noches armenias Svetlana Navassardian

Svetlana Navassardian, la gran pianista armenia, es reconocida en todo el mundo como una personalidad artística excepcional, apreciada por la comunidad musical internacional.

