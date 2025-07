Les nuits astronomie du moulin Moulin de Citole Sadillac

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Venez observer les étoiles et découvrir notre système solaire avec ses constellations.

Programme de la soirée

Quiz spatial et lancement d’une fusée à eau.

Observation de saturne et balade dans les constellations. étoiles filantes en bonus.

Conte et légendes des étoiles. .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 61 65 13 lutardx@gmail.com

