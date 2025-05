Les Nuits Atypiques Atelier Perrine Fifadji danses de femmes du Bénin – Saint-Macaire, 3 juin 2025 18:00, Saint-Macaire.

Début : 2025-06-03 18:00:00

fin : 2025-06-03 20:00:00

2025-06-03

Dans le cadre de cet atelier Perrine Fifadji transmettra une des différentes danses traditionnelles du Bénin, comme par exemple la danse des Agojlés, « Amazones » du régiment féminin du peuple Fon du royaume du Dahomey (actuel Bénin) qui a existé du milieu du 17ème jusqu’à la fin du 19ème siècle.

A travers la transmission de cette danse, il s’agira de donner la place au corps, au geste dansé et de mettre en mouvement les reines que nous portons en nous. Ainsi pourront raisonner, à travers la danse, les thèmes de la dignité, de l’engagement, de la majesté, de l’intégrité, de l’honneur, de la loyauté …

Artiste chanteuse et danseuse béninoise née à Pointe-Noire, au Congo, Perrine Fifadji a grandi entre trois langues, le français, le fon parlé à la maison et le lingala, langue congolaise qu’elle utilise dans sa musique. .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

