Projection du film Claude Marti lo sòmi demòra film documentaire de Patric La Vau (2024, 70m, en occitan, sous-titré en français) suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

Né en 1940 à Carcassonne, Claude Marti est l’un des chanteurs emblématiques de la » nouvelle chanson occitane « . Ses premiers concerts à la fin des années 1960 marquent le début d’un parcours qui en compte plus de 2000, à Montségur ou au Larzac, dans de petits villages comme sur les scènes de grands festivals. Dans sa maison sur la colline, il évoque ses racines familiales, les langues de son enfance et sa jeunesse à Carcassonne, ses engagements politiques, son métier d’instituteur, son parcours de chanteur et d’écrivain, son soutien à de nombreuses luttes, ses amitiés profondes avec des viticulteurs, des chanteurs ou des écrivains. Le film est enrichi par des photos anciennes et extraits d’un concert filmé en 2022. .

