Les Nuits Atypiques Spectacle musical de Rita Macedo et concert de Michel Macias & Fouad Achkir Château de La Trave Préchac

Les Nuits Atypiques vous proposent ce dimanche 15 juin

16h45 Spectacle de Rita Macedo « Canta comigo » ! Rita Macedo, la plus toulousaine de brésiliennes, nous emmène à la découverte de son histoire musicale, depuis ses racines familiales plongées dans les musiques de rue de Salvador de Bahia, les chansons qui lui ont chanté sa mère et sa grand-mère, les marches jouées par son père co-inventeur des Trios Electricos du carnaval, jusqu’à Toulouse, Clause Sicre et l’aventure des Femmouzes T …

18h Concert de Michel Macias & Fouad Achkir ! A l’occasion de cette nouvelle mouture de « Et pourquoi pas ? » Michel Macias et Fouad Achkir se livrent à l’exercice de « 2 solos pour 1 duo » où chacun est invité à mettre ses envies sur la table et à jouer ce qui fait sens dans l’instant. Surprises, complicité, liberté, décontraction et humour. Une rencontre au-delà des codes, au fil du monde. .

Château de La Trave

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine

