Pour sa première tournée en France, impulsée par les Nuits Atypiques après une rencontre sur le festival Ordogkatlan en Hongrie, le duo Hunclorique fait escale à Saint-Symphorien. La chanteuse Boggie, figure emblématique de la scène artpop hongroise et le guitariste virtuose Petruska, prêtent ici leurs voix jumelles au répertoire traditionnel hongrois, ses motifs et ses mélodies, à travers ses plus belles complaintes et ballades d’amour.

AU PROGRAMME

Cercle ouvrier

19h00 « Paroles d’artistes » avec Boglárka Csemer et András Petruska.

20h00 Repas hongrois préparé par les cuisiniers et cuisinières du Cercle, sur réservation nuitsatypiques.org ou auprès du Cercle cercleouvrier33113@gmail.com ou 05 56 25 71 63 ( du mardi au dimanche 17h-21h)

21h30 Concert de Hunclorique .

Rue Carnot Cercle Ouvrier

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

