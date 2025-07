Les Nuits au Château Chimène BADI Château Saint-Pierre Auriol

Jeudi 24 juillet 2025 à partir de 20h30. Château Saint-Pierre Avenue Anne Franck CD45A Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Début : Jeudi 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Une soirée unique en compagnie de Chimène Badi et du groupe Gospel’N’Soul Voices.

Chimène Badi enchaîne les succès. Elle revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec son nouvel album Gospel & Soul La Voix et l’Âme , porté par une interprétation puissante et émouvante.

En 1ère partie, Jacques Veneruso vous offrira un moment musical tout en sensibilité.

Deux univers, une même passion laissez-vous emporter par cette soirée vibrante ! .

Château Saint-Pierre Avenue Anne Franck CD45A Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A unique evening with Chimène Badi and Gospel?N?Soul Voices.

German :

Ein einzigartiger Abend mit Chimène Badi und der Gruppe Gospel?N?Soul Voices.

Italiano :

Una serata unica con Chimène Badi e Gospel?N?Soul Voices.

Espanol :

Una velada única con Chimène Badi y Gospel?N?Soul Voices.

