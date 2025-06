Les Nuits au Château D’JAL Auriol 23 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Les Nuits au Château D’JAL Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 21h. Château Saint-Pierre Auriol Bouches-du-Rhône

Une soirée pleine de rires et de bonne humeur avec D’Jal au Château saint-Pierre.

Venez dès l’ouverture à 19h00 profiter de notre coin chill pour boire un verre dans une ambiance détendue avant le spectacle.



Sur place :

Foodtrucks gourmands

Buvette rafraîchissante

Un cadre magique, un artiste de talent, et tout ce qu’il faut pour passer une soirée d’été mémorable. .

Château Saint-Pierre

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr

English :

An evening of laughter and good humor with D’Jal at Château saint-Pierre.

German :

Ein Abend voller Lachen und guter Laune mit D’Jal im Château saint-Pierre.

Italiano :

Una serata di risate e buonumore con D’Jal al Château saint-Pierre.

Espanol :

Una noche de risas y buen humor con D’Jal en el Château saint-Pierre.

