Les Nuits Celtiques

Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Tarif : 25 – 25 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Pour sa 15ème édition, l’association des Nuits Celtiques retourne aux sources en vous proposant quatre concerts sur deux soirées, revisitant l’Irlande.

Le vendredi, une partie traditionnelle pour les puristes et une partie plutôt Folk/rock et le samedi un groupe de danses et claquettes irlandaises et un concert mêlant musique bretonne et Fest-noz.

Retrouvez également le village celtique (exposants et artisans, animations musicales) et la restauration sur place.

Vous pouvez retrouver le programme détaillé de ces 2 jours de fête via le lien ci-dessous

Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 6 74 64 03 30

English :

For its 15th edition, the Nuits Celtiques association returns to its roots with four concerts over two evenings, revisiting Ireland.

On Friday, a traditional section for purists and a more folk/rock section, and on Saturday, a group of Irish dancers and tap dancers and a concert combining Breton music and Fest-noz.

There’s also a Celtic village (exhibitors and craftsmen, musical entertainment) and on-site catering.

You can find the detailed program for these 2 days of festivities via the link below

German :

Ausgabe kehrt der Verein Nuits Celtiques zu seinen Wurzeln zurück und bietet Ihnen an zwei Abenden vier Konzerte, die Irland neu interpretieren.

Am Freitag gibt es einen traditionellen Teil für Puristen und einen Folk/Rock-Teil, am Samstag eine irische Tanz- und Stepptanzgruppe und ein Konzert, das bretonische Musik mit Fest-noz vermischt.

Außerdem gibt es ein keltisches Dorf (Aussteller und Kunsthandwerker, musikalische Unterhaltung) und Verpflegung vor Ort.

Das detaillierte Programm der beiden Festtage finden Sie unter folgendem Link

Italiano :

Per la sua 15ª edizione, l’associazione Nuits Celtiques torna alle sue radici con quattro concerti in due serate, rivisitando l’Irlanda.

Il venerdì ci sarà una sezione tradizionale per i puristi e una sezione più folk/rock, mentre il sabato un gruppo di danza e tip tap irlandese e un concerto che unisce musica bretone e Fest-noz.

È previsto anche un villaggio celtico (espositori e artigiani, intrattenimento musicale) e un servizio di ristorazione in loco.

Il programma dettagliato di questi due giorni di festa è disponibile al seguente link

Espanol :

Para su 15ª edición, la asociación Nuits Celtiques vuelve a sus raíces con cuatro conciertos en dos veladas, revisitando Irlanda.

El viernes habrá una sección tradicional para los puristas y otra más folk/rock, y el sábado un grupo irlandés de danza y claqué y un concierto que combinará música bretona y Fest-noz.

También habrá un poblado celta (expositores y artesanos, animación musical) y catering in situ.

Puede consultar el programa detallado de estos 2 días de fiesta en el siguiente enlace

L’événement Les Nuits Celtiques Nesle a été mis à jour le 2023-11-02 par OT HAUTE SOMME PERONNE