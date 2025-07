Les Nuits d’Angomont Les sombres naufragés de la patate Théâtre de Plein Air Angomont

Théâtre de Plein Air Grande rue Angomont Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-01 2025-08-02

La troupe des Nuits d’Angomont propose la pièce « Les sombres naufragés de la patate », mise en scène et adaptée par Philippe Miot.

Spectacle suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place (sur réservation).

Informations et inscriptions auprès de la Maison Pour Tous d’Angomont au 07 45 10 16 16 ou sur HelloassoTout public

Théâtre de Plein Air Grande rue Angomont 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 45 10 16 16 nuitsangomont@gmail.com

English :

The Nuits d?Angomont troupe presents the play « Les sombres naufragés de la patate », directed and adapted by Philippe Miot.

Show followed by fireworks. Refreshments and food available on site (booking essential).

Information and registration with Maison Pour Tous d’Angomont on 07 45 10 16 16 or Helloasso

German :

Die Theatergruppe Nuits d’Angomont führt das Stück « Les sombres naufragés de la patate » (Die dunklen Schiffbrüchigen der Kartoffel) auf, inszeniert und adaptiert von Philippe Miot.

Aufführung mit anschließendem Feuerwerk. Getränke und Speisen vor Ort (auf Reservierung).

Informationen und Anmeldungen bei der Maison Pour Tous d’Angomont unter 07 45 10 16 16 oder auf Helloasso

Italiano :

La compagnia Nuits d’Angomont presenta lo spettacolo « Les sombres naufragés de la patate », diretto e adattato da Philippe Miot.

Spettacolo seguito da fuochi d’artificio. Rinfreschi e cibo disponibili sul posto (prenotazione obbligatoria).

Informazioni e iscrizioni presso la Maison Pour Tous d’Angomont al numero 07 45 10 16 16 o Helloasso

Espanol :

La compañía Nuits d’Angomont presenta la obra « Les sombres naufragés de la patate », dirigida y adaptada por Philippe Miot.

Espectáculo seguido de fuegos artificiales. Refrescos y comida in situ (imprescindible reservar).

Información e inscripciones en la Maison Pour Tous d’Angomont en el 07 45 10 16 16 o en Helloasso

