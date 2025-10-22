Les Nuits de Bienassis Erquy

Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 19:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

2025-10-22

Le Château de Bienassis à Erquy a le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle animation

Les Nuits de Bienassis, un parcours lumineux et immersif au cœur du patrimoine.

Du 22 octobre au 1er novembre 2025, le domaine s’illuminera chaque soir pour offrir une expérience inédite mêlant mapping monumental, hologrammes, effets lumineux et exposition de lanternes magiques, plongeant les visiteurs dans la poésie du Siècle des Lumières.

Pensée pour émerveiller petits et grands, cette création marque une nouvelle étape dans la mise en valeur du château et de son parc, alliant innovation, histoire et féerie.

À la nuit tombée (19h-22h), le domaine s’illuminera pour proposer une déambulation d’environ une heure

Projections monumentales sur les façades, écuries et remparts; Hologrammes projetés au dessus des douves; Ambiances féériques dans les jardins avec fumée et structures lumineuses;

Exposition de lanternes magiques, dans les écuries (salle de réception rénovée il y a 1 an);

Créations artistiques robes à panier, tunnel de verdure, nénuphars fluorescents et plantes imaginaires.

Les Nuits de Bienassis un voyage lumineux au cœur du XVIIIe siècle

Réservations en ligne fortement conseillée.

Un univers visuel et sonore pensé pour émerveiller les familles enfants comme adultes, en jouant sur les sens et la magie de la découverte grâce à des dispositifs aux pointes de la technologie. .

Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 03

