Les Nuits de Bienassis Un voyage au coeur du XVIIIe siècle Pléneuf-Val-André

Les Nuits de Bienassis Un voyage au coeur du XVIIIe siècle

Chateau de Bienassis Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 19:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

À la nuit tombée, le domaine s’illuminera pour proposer une déambulation lumineuse

Un univers visuel et sonore pensé pour émerveiller les familles enfants comme adultes, enjouant sur les sens et la magie de la découverte grâce à des dispositifs aux pointes de la technologie.

Projections monumentales, hologrammes, ambiances féériques, exposition de lanternes magiques, dans les écuries, créations artistiques, etc..

Durée 1h15

Réservation en ligne fortement conseillée .

Chateau de Bienassis Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

