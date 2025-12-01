Les Nuits de la Centrale

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2026-01-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-16 2026-01-07 2026-01-15 2026-01-20

Découvrir les installations de la centrale après le coucher du soleil…

Vous connaissez déjà sûrement les visites Samedis des riverains de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, découvrez cet hiver nos nouvelles visites Les nuits de la centrale .

Après le coucher du soleil, accompagné de votre guide, vous parcourrez une partie des installations sous les éclairages du site. Munis d’une lampe torche, vous révélerez de l’obscurité certains équipements essentiels du cycle de production de l’électricité.

Inscription obligatoire 1 mois à l’avance au minimum.

Nécessite une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité uniquement) à fournir à l’inscription et à présenter le jour J. .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire

English :

Discover the power plant after sunset…

German :

Die Anlagen des Kraftwerks nach Sonnenuntergang erkunden…

Italiano :

Scoprite le strutture della centrale elettrica dopo il tramonto…

Espanol :

Descubra las instalaciones de la central eléctrica tras la puesta de sol…

