Les nuits de la chouette, les chouettes nuits ! Abbeville

Les nuits de la chouette, les chouettes nuits !

Rue des Capucins Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-14 19:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-14

Les rapaces nocturnes, ces animaux mystérieux ont toujours été sources de fascinations, de peurs et d’effrois. Le temps d’une animation, nous nous pencherons sur la vie de ces drôles de bêtes qui habitent nos granges, nos clochers et parfois nos maisons ! Présentation des rapaces nocturnes européens, diffusion d’un extrait de documentaire, suivi d’une sortie nocturne à la Bouvaque.

Équipement conseillé

– Bottes ou chaussures de randonnée imperméables

– Jumelles ou optiques

Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69

English :

The mysterious nocturnal birds of prey have always been a source of fascination, fear and horror. Here, we take a look at the lives of these strange creatures that inhabit our barns, steeples and sometimes our homes! Presentation of European nocturnal birds of prey, showing of a documentary extract, followed by a nocturnal outing to La Bouvaque.

Recommended equipment

– Waterproof hiking boots or shoes

– Binoculars or optics

