Les Nuits de la Citadelle Beauséjour Sisteron mercredi 13 août 2025.

Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 30 – 30 – 55 EUR

Carré Or 60 €, 1ère série 55 €, 2ème série 45 €, 3ème série 30 €

Début : Mercredi 2025-08-13 21:30:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Beauséjour Création 2024

Cie KÄFIG

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki

Assisté de Kader Belmoktar

Création musicale Müller & Makaroff (Gotan Project)

Texte Fabrice Daboni (Fafapunk)

Voix Fabrice Daboni, Gilles Fisseau

Théâtre de la Citadelle

Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr

English :

Beauséjour Creation 2024

KÄFIG Company

Artistic direction and choreography Mourad Merzouki

Assisted by Kader Belmoktar

Musical creation Müller & Makaroff (Gotan Project)

Text Fabrice Daboni (Fafapunk)

Voices Fabrice Daboni, Gilles Fisseau

German :

Beauséjour Kreation 2024

Cie KÄFIG

Künstlerische Leitung und Choreographie Mourad Merzouki

Assistiert von Kader Belmoktar

Musikalische Gestaltung Müller & Makaroff (Gotan Project)

Text Fabrice Daboni (Fafapunk)

Stimmen Fabrice Daboni, Gilles Fisseau

Italiano :

Creazione Beauséjour 2024

Compagnia KÄFIG

Direzione artistica e coreografia Mourad Merzouki

Assistito da Kader Belmoktar

Creazione musicale Müller & Makaroff (Gotan Project)

Testo Fabrice Daboni (Fafapunk)

Voci Fabrice Daboni, Gilles Fisseau

Espanol :

Beauséjour Creación 2024

Compañía KÄFIG

Dirección artística y coreografía Mourad Merzouki

Asistido por Kader Belmoktar

Creación musical Müller & Makaroff (Gotan Project)

Texto Fabrice Daboni (Fafapunk)

Voces Fabrice Daboni, Gilles Fisseau

