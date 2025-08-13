Les Nuits de la Citadelle Beauséjour Sisteron
Les Nuits de la Citadelle Beauséjour Sisteron mercredi 13 août 2025.
Alpes-de-Haute-Provence
Les Nuits de la Citadelle Beauséjour Théâtre de la Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 30 – 30 – 55 EUR
Carré Or 60 €, 1ère série 55 €, 2ème série 45 €, 3ème série 30 €
Début : Mercredi 2025-08-13 21:30:00
fin : 2025-08-13
2025-08-13
Beauséjour Création 2024
Cie KÄFIG
Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki
Assisté de Kader Belmoktar
Création musicale Müller & Makaroff (Gotan Project)
Texte Fabrice Daboni (Fafapunk)
Voix Fabrice Daboni, Gilles Fisseau
Théâtre de la Citadelle
Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 06 00 nuitsdelacitadelle@atmsisteron.fr
English :
Beauséjour Creation 2024
KÄFIG Company
Artistic direction and choreography Mourad Merzouki
Assisted by Kader Belmoktar
Musical creation Müller & Makaroff (Gotan Project)
Text Fabrice Daboni (Fafapunk)
Voices Fabrice Daboni, Gilles Fisseau
German :
Beauséjour Kreation 2024
Cie KÄFIG
Künstlerische Leitung und Choreographie Mourad Merzouki
Assistiert von Kader Belmoktar
Musikalische Gestaltung Müller & Makaroff (Gotan Project)
Text Fabrice Daboni (Fafapunk)
Stimmen Fabrice Daboni, Gilles Fisseau
Italiano :
Creazione Beauséjour 2024
Compagnia KÄFIG
Direzione artistica e coreografia Mourad Merzouki
Assistito da Kader Belmoktar
Creazione musicale Müller & Makaroff (Gotan Project)
Testo Fabrice Daboni (Fafapunk)
Voci Fabrice Daboni, Gilles Fisseau
Espanol :
Beauséjour Creación 2024
Compañía KÄFIG
Dirección artística y coreografía Mourad Merzouki
Asistido por Kader Belmoktar
Creación musical Müller & Makaroff (Gotan Project)
Texto Fabrice Daboni (Fafapunk)
Voces Fabrice Daboni, Gilles Fisseau
