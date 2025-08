Les nuits de la colère par la Compagnie Calvero Théâtre de la Concorde Paris

Les nuits de la colère par la Compagnie Calvero Théâtre de la Concorde Paris mardi 28 octobre 2025.

Chartres, 1944. Dans l’appartement bourgeois d’un négociant sans histoire, des hommes s’entretuent. L’un, semble-t-il, a trahi un résistant. Un ami d’enfance. Pourquoi ? À l’orée de la fin de la guerre, les morts se relèvent pour régler les comptes et collaborateurs et résistants se parlent pour tenter de comprendre.

Mêlant fantastique et enquête rigoureuse, cette pièce d’Armand Salacrou, écrite en 1946, nous plonge dans des questionnements concrets de l’immédiat après-guerre. Que veut dire collaborer ? Que veut dire trahir ? Et surtout, la question que se posent tous les personnages : Ai-je bien agi ? Tous s’accrochent à la vie, certains comme à une valeur morale, d’autres comme à leur seule richesse.

La compagnie Calvero a travaillé au Théâtre de la Concorde et au Centre Social et Culturel Rosa Parks avec des comédiens amateurs et professionnels sans aucune sélection, aucune audition. Ils ont dirigé chacun à égalité, le travail des uns enrichissant celui des autres. Abolir les frontières entre amateurisme et professionnalisme, trouver des terrains de jeu artistiques communs et créer du lien social sont les buts premiers.

Plus qu’un spectacle abouti, il s’agit d’une ébauche issue de ce travail de laboratoire. Une recherche qui s’articule autour de l’art théâtral et du débat démocratique, l’un nourrissant l’autre. Le Théâtre de la Concorde, par son engagement à mêler débats, conférences et arts, a offert un cadre propice à ces recherches. Plus qu’un simple lieu d’accueil, il s’est avéré être un espace de cocréation, favorisant l’échange et la collaboration entre artistes et public.

À l’issue de la représentation du 31 octobre, nous vous invitons à rester pour un moment d’échange avec Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France et président du comité d’orientation du Théâtre de la Concorde.

La compagnie Calvero incarne l’ambition du Théâtre de la

Concorde : créer des ponts entre les acteurs et les spectateurs, entre les professionnels et les amateurs, tendre le micro à tous et toutes : en proposant au centre culturel et social de Rosa Parks dans le 18 e arrondissement de concevoir au sein d’un théâtre une représentation unique.

Du mardi 28 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T20:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-28T19:00:00+02:00_2025-10-28T20:30:00+02:00;2025-10-29T19:00:00+02:00_2025-10-29T20:30:00+02:00;2025-10-30T19:00:00+02:00_2025-10-30T20:30:00+02:00;2025-10-31T19:00:00+02:00_2025-10-31T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.theatredelaconcorde.paris/selection/event/date?productId=10229416397395