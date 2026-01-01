Les Nuits de la Lecture | 10ème édition Salle vidéo Municipale Châteauneuf-sur-Charente
Les Nuits de la Lecture | 10ème édition Salle vidéo Municipale Châteauneuf-sur-Charente samedi 24 janvier 2026.
Salle vidéo Municipale Rue Ernest Monis Châteauneuf-sur-Charente Charente
Début : 2026-01-24 15:30:00
fin : 2026-01-24 18:30:00
2026-01-24
La commune de Châteauneuf-sur-Charente, en partenariat avec AILAN, participe aux 10ᵉ Nuits de la lecture et vous donne rendez-vous le samedi 24 janvier 2026, de 15h30 à 19h00.
Salle vidéo Municipale Rue Ernest Monis Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 34 50
English : Les Nuits de la Lecture | 10th edition
The commune of Châteauneuf-sur-Charente, in partnership with AILAN, is taking part in the 10ᵉ Nuits de la lecture and looks forward to seeing you on Saturday, January 24, 2026, from 3:30pm to 7pm.
