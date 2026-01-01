Les Nuits de la Lecture | 10ème édition Salle vidéo Municipale Châteauneuf-sur-Charente

Les Nuits de la Lecture | 10ème édition

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

Date(s) :

2026-01-24

La commune de Châteauneuf-sur-Charente, en partenariat avec AILAN, participe aux 10ᵉ Nuits de la lecture et vous donne rendez-vous le samedi 24 janvier 2026, de 15h30 à 19h00.

English : Les Nuits de la Lecture | 10th edition

The commune of Châteauneuf-sur-Charente, in partnership with AILAN, is taking part in the 10ᵉ Nuits de la lecture and looks forward to seeing you on Saturday, January 24, 2026, from 3:30pm to 7pm.

