Les Nuits de la lecture 2026 à la médiathèque ! Ferrette

Les Nuits de la lecture 2026 à la médiathèque !

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-21 13:00:00

fin : 2026-01-24 14:00:00

2026-01-21

Spectacles, concerts, lectures d’histoires, ateliers d’écriture…

Cet événement national célèbre le plaisir de lire sous toutes ses formes ! C’est aussi l’occasion de passer un bon moment avec ses proches ou d’échanger avec des inconnus, de créer du lien

Les médiathèques du Sundgau, du Rocher et Nathan Katz s’associent pour vous proposer un programme commun aussi riche que varié ! Spectacles, concerts, lectures d’histoires, ateliers d’écriture… .

+33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Shows, concerts, story readings, writing workshops…

