Les Nuits de la lecture 2026 des bibliothèques de la Ville de Paris

Les bibliothèques de la Ville de Paris proposent une riche programmation à leur public à l’occasion des Nuits de la lecture. Quatre jours de manifestations autour du plaisir de lire !

Rencontres auteurs et autrices, lectures musicales, ateliers d’écriture,

lectures en pyjama, sous la couette ou à la lampe de poche, dégustations

littéraires. Tous les sens sont en éveil, même la nuit !

Chaque année Les Nuits de la lecture mettent en avant le livre et la lecture auprès de tous les publics. Leur 10e édition est organisée en janvier 2026 sur le thème « Villes et campagnes ».

Du mercredi 21 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-26T00:59:59+01:00

+33144788050 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/