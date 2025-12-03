LES NUITS DE LA LECTURE 2026 LA LITTERATURE AU FIL DES VILLES & DES CAMPAGNES Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
LES NUITS DE LA LECTURE 2026 LA LITTERATURE AU FIL DES VILLES & DES CAMPAGNES
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-22 15:00:00
fin : 2026-01-22 16:00:00
2026-01-22
Jeudi 22 janvier de 15h à 16h > A l’occasion de la 10ème édition des Nuits de la Lecture , la médiathèque invite le public à une traversée littéraire entre villes et campagnes au travers de textes lus par les amies des sections littérature d’espag…
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
English :
Thursday, January 22, 3 pm to 4 pm > To mark the 10th edition of the Nuits de la Lecture (Reading Nights), the multimedia library invites the public on a literary journey between town and country through texts read by friends of the espag literature sections…
