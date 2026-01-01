Les nuits de la lecture 2026

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Venez écouter de la lecture d’extraits, échanger sur vos lectures en cours ou proposer des lectures

Déguster un morceau de gâteau ou prendre une petite collation.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

Come and listen to excerpts, discuss your current readings or suggest new ones

Enjoy a piece of cake or a light snack.

