Les Nuits de la lecture à Fontcouverte

Médiathèque Fontcouverte 13 route du Bourg Fontcouverte Charente-Maritime

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-24

2026-01-23 2026-01-24

Deux jours pour célébrer la lecture sous toutes ses formes, à travers des rendez‑vous créatifs, conviviaux et ouverts à tous !

+33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr

English :

Two days to celebrate reading in all its forms, with creative, friendly events open to all!

