Les Nuits de la lecture à la Bibliothèque François Villon Bibliothèque François Villon Paris

La bibliothèque vous propose cette année 2 nocturnes à la fois littéraires et ludiques :

-Le vendredi 23 janvier, de 19h à 21h, l’association Histoire et Vies du 10e nous fera découvrir le passé maraicher du 10e arrondissement grâce à une conférence passionnante menée par Marie-Ange Daguillon, la responsable de l’association.

-Le samedi 24 janvier, plusieurs activités seront proposées aux différents étages à partir de 18h : jeux et puzzle au rez-de-chaussée accompagnés d’un apéritif convivial, des cabanes à histoires à l’espace jeunesse et une sieste littéraire de 19h30 à 20h30 mettant à l’honneur l’autrice Maryline Desbiolles.

Venez nous rejoindre quelque soit l’activité qui vous intéresse en familles et/ou entre amis ; il y en aura pour tous les âges et les goûts !

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430