Les nuits de la lecture à la médiathèque de Fresnoy-le Grand Fresnoy-le-Grand

Les nuits de la lecture à la médiathèque de Fresnoy-le Grand

95 rue Albert Meunier Fresnoy-le-Grand Aisne

Début : 2026-01-23 16:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Les Nuits de la lecture, un événement national porté par le Centre national du livre et le ministère de la Culture.

Cette édition invite à explorer le thème Villes et Campagnes , des territoires réels ou imaginaires à parcourir à travers la lecture, le jeu et la création.

À cette occasion, la médiathèque de Fresnoy-le-Grand vous propose une soirée conviviale et ludique, à vivre en famille ou entre amis.

Au programme de la soirée

VILLES, CAMPAGNES ET PIXELS

Du hérisson supersonique aux oies indisciplinées, cette sélection de jeux vidéo propose un voyage ludique entre villes et campagnes.

ATELIER FLEURS DE PAPIER

Transformez des pages de livres en roses de papier. Bricoler en famille et repartir avec une fleur unique.

DÉCOUVERTE DES BEEBOTS

Programmez un petit robot pour lui faire parcourir routes et chemins.

Un atelier ludique pour s’initier à la logique du code.

FABRIQUE À BADGES

Des pages de vieux livres, un dessin ou quelques mots, et hop un badge unique à créer et à porter.

ENQUÊTES EN VILLE

Au cœur de la ville, observez la carte, suivez les indices et résolvez les crimes.

Un jeu de société d’observation et de déduction à partager.

PHOTOBOOTH

Un espace photo avec un cadre spécialement créé pour la Nuit de la Lecture.

CHALLENGE LECTURE

Relèverez-vous le défi ? Quelques mots, un chrono qui sera le plus rapide ?

Et quelques surprises en prime pour profiter pleinement de la soirée !

Infos pratiques

95 rue Albert Meunier 02230 Fresnoy-le-Grand

09 71 72 54 60

Entrée libre et gratuite animations en continu OUVERT A TOUS !

95 rue Albert Meunier Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 9 71 72 54 60 mediatheque@mairie-fresnoylegrand.fr

English :

Les Nuits de la lecture is a national event organized by the Centre national du livre and the French Ministry of Culture.

The theme of this year’s event is Towns and Countryside real or imaginary territories to be explored through reading, play and creation.

To mark the occasion, the Fresnoy-le-Grand media library invites you to enjoy a fun-filled evening with family and friends.

On the program for the evening

CITIES, COUNTRYSIDE AND PIXELS

From supersonic hedgehogs to unruly geese, this selection of video games takes you on a playful journey between town and country.

PAPER FLOWERS WORKSHOP

Turn book pages into paper roses. Tinker with your family and leave with a unique flower.

DISCOVER BEEBOTS

Program a little robot to travel along roads and paths.

A fun workshop that introduces you to the logic of code.

BADGE FACTORY

Pages from old books, a drawing or a few words, and off you go: a unique badge to create and wear.

INVESTIGATIONS IN THE CITY

In the heart of the city, observe the map, follow the clues and solve the crimes.

A board game of observation and deduction to share.

PHOTOBOOTH

A photo area with a frame specially created for Reading Night.

READING CHALLENGE

Are you up to the challenge? A few words, a stopwatch: who’ll be the fastest?

And a few surprises to make the most of the evening!

Practical info

95 rue Albert Meunier ? 02230 Fresnoy-le-Grand

09 71 72 54 60

Free admission ? non-stop entertainment OPEN TO EVERYBODY!

