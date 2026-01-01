Les Nuits de la lecture à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès

Les Nuits de la lecture à la Médiathèque de Mouriès

Mercredi 21 janvier 2026 à 19h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez aux Nuits de la Lecture 2026 à la Médiathèque La Regalido de Mouriès, le mercredi 21 janvier à 19h !

Dans le cadre de la 10ᵉ édition nationale des Nuits de la lecture, placée sous le thème Villes et campagnes, la médiathèque La Regalido de Mouriès vous invite à une lecture théâtralisée captivante qui mêle poésie, mémoire paysanne et récits de vie.



Vivez une expérience littéraire originale et immersive autour de Ruralités , une œuvre d’Hortense Raynal, portée sur scène avec sensibilité et passion.

Cette lecture théâtralisée met en lumière les émotions, les contrastes et les images fortes d’un univers rural mêlant tendresse, nostalgie et réflexions sur les liens entre générations, territoires et modes de vie.



Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

English :

Join us for Nuits de la Lecture 2026 at the Médiathèque La Regalido in Mouriès on Wednesday, 21 January, at 7 pm!

