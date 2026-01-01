Les nuits de la lecture à la médiathèque Place Théophane Venard Doué-en-Anjou

Les nuits de la lecture à la médiathèque

Place Théophane Venard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Les joyeux bénévoles de Lire et Faire Lire invitent les enfants à une balade dans les histoires entre villes et campagnes.

Place Théophane Venard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 53

English :

The cheerful volunteers of Lire et Faire Lire invite children to take a stroll through stories from town to country.

