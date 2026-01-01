Les nuits de la lecture à la médiathèque Place Théophane Venard Doué-en-Anjou
Les nuits de la lecture à la médiathèque Place Théophane Venard Doué-en-Anjou vendredi 23 janvier 2026.
Les nuits de la lecture à la médiathèque
Place Théophane Venard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Les joyeux bénévoles de Lire et Faire Lire invitent les enfants à une balade dans les histoires entre villes et campagnes.
.
Place Théophane Venard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The cheerful volunteers of Lire et Faire Lire invite children to take a stroll through stories from town to country.
L’événement Les nuits de la lecture à la médiathèque Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME