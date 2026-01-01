Les Nuits de la lecture à la médiathèque James Baldwin Médiathèque James Baldwin Paris

Tout l’après-midi, les bibliothécaires vous proposeront de se retrouver pour des lectures, dans différents espaces de la médiathèque.

Heure du Conte – Bilingue LSF/FR – Thème « Villes et campagnes »

Rendez-vous à 10h30 pour les 0-3 ans et à 11h pour les 3-6 ans.

Dans la limite des places disponibles, sur réservation sur place le jour J.

Lectures encabanées pour les doudous et leurs petits – de 16h à 18h

Les doudous (et leur propriétaires) sont invités au 3ème étage de la médiathèque pour des lectures tout confort dans des cabanes féériques créées spécialement pour ces Nuits de la lecture.

Lectures à voix haute par les bibliothécaires – de 14h à 17h15

Laissez-vous transporter vers des paysages poétiques de campagnes et de villes grâce à des lectures impromptues et à une déambulation dans les différents espaces de la médiathèque.

À 14h – rendez-vous au rez-de-chaussée de la médiathèque pour un premier moment de lecture.

À partir de 15h – une déambulation partira du 2ème étage de la médiathèque (espace littératures) et vous emmènera parcourir les différents espaces la médiathèque.

À 16h15 – l’après-midi se clôturera en salle d’animation (rez-de-chaussée) par un temps de lecture réconfortant autour de bons chocolats chauds.

Pendant les Nuits de lecture sur le thème « Villes et campagnes »,

rendez-vous est donné aux petits et grands pour des moments de lecture partagés, le samedi 24 janvier.

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h30 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr



