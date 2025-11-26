Les Nuits de la lecture à la médiathèque Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Au programme :

11h – Petit déjeuner musical : quand les rythmes de la ville dialoguent avec les murmures de la campagne… ou inversement ! Un moment de partage en musique avec vos discothécaires préférés.

: quand les rythmes de la ville dialoguent avec les murmures de la campagne… ou inversement ! Un moment de partage en musique avec vos discothécaires préférés. 18h – Pyjama party en section jeunesse (au 4ème) : enfilez votre plus beau pyjama et emmenez vos doudous écouter des contes, lire des albums, chanter des comptines !

en section jeunesse (au 4ème) : enfilez votre plus beau pyjama et emmenez vos doudous écouter des contes, lire des albums, chanter des comptines ! 18h – Apéro littéraire (au 2ème) : des lectures à voix haute de morceaux choisis de littérature pour illustrer la thématique « villes et campagnes ».

—————————————-

La vision des relations ville-campagne qui a majoritairement prévalu jusqu’au milieu du XXe siècle, opposant classiquement territoires urbains et territoires ruraux, a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie, mais aussi musicales !

Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice et muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, ainsi que les études sociologiques et géographiques urbaines. Véritable motif littéraire au XIXe siècle, la ville est ce lieu de tous les possibles, ou de toutes les angoisses, propice à la réflexion morale et sociale.

Autre lieu d’inspiration pour la littérature, la campagne vient quant à elle questionner notre rapport à la terre et à la nature. Synonyme d’authenticité pour certains auteurs, l’espace rural offre un infini sujet romanesque à travers ses paysages, ses rites et traditions ainsi que ses habitants.

Aujourd’hui les questions de transition écologique viennent redéfinir cette relation entre villes et campagnes. Intimement liés, ces deux espaces géographiques se répondent malgré des représentations qui ont la vie dure. Nature, habitats, mobilité, proximité, identité et organisation politique, aménagement du territoire, inégalités territoriales, les auteurs et autrices contemporains se font l’écho de ces préoccupations.

A l’occasion des Nuits de la lecture 2026, redécouvrez les villes et les campagnes en musique, vivez une soirée pyjama à la section jeunesse et partagez un apéro littéraire avec vos bibliothécaires !

Le samedi 24 janvier 2026

de 11h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T11:00:00+02:00_2026-01-24T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/