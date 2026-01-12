Les nuits de la lecture à la Médiathèque Rignac
jeudi 22 janvier 2026.
Les nuits de la lecture à la Médiathèque
43 allée des mots Rignac Aveyron
2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Animations à la Médiathèque du Pays Rignacois.
18h30-19h: lecture aux enfants. Venez en pyjama!
20h-22h: atelier d’écriture sous forme de jeu pour les adultes .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
English :
Activities at the Médiathèque du Pays Rignacois.
