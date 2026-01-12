Les nuits de la lecture à la Médiathèque

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Animations à la Médiathèque du Pays Rignacois.

18h30-19h: lecture aux enfants. Venez en pyjama!

20h-22h: atelier d’écriture sous forme de jeu pour les adultes .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

English :

Activities at the Médiathèque du Pays Rignacois.

L’événement Les nuits de la lecture à la Médiathèque Rignac a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)