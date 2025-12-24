Les Nuits de la lecture à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Jeudi 22 janvier de 18h à 20h : Les Nuits de la lecture Villes & Campagnes à la médiathèque municipale de La Roche-Chalais

Gratuit et ouvert à tous.

Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Les Nuits de la lecture à La Roche-Chalais

Thursday, January 23, from 3:30 to 6:00 pm, at the media library (14, rue de l’Apre-Côte), Nuits de la lecture (Theme: Readings, poetry, Occitan language)

Open to all. Free admission. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

