Les Nuits de la lecture à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais

Jeudi 22 janvier de 18h à 20h : Les Nuits de la lecture Villes & Campagnes à la médiathèque municipale de La Roche-Chalais
Gratuit et ouvert à tous.
Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Les Nuits de la lecture à La Roche-Chalais
Thursday, January 23, from 3:30 to 6:00 pm, at the media library (14, rue de l’Apre-Côte), Nuits de la lecture (Theme: Readings, poetry, Occitan language)
Open to all. Free admission. Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
