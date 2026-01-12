Les Nuits de la Lecture à Langon Médiathèque la Quincaillerie Langon

Les Nuits de la Lecture à Langon

Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

VENDREDI 23 18h30 et 19h30

BD-Concert Petit Poilu Le Blues du Yeti

Le musicien Stéphane Arbon adapte Le Blues du Yéti de la série Petit Poilu, sous la forme d’un spectacle musical. La musique accompagne les cases de BD qui défilent sur grand écran. Le musicien joue en direct abordant divers styles blues, rock, jazz, chansons, mais toujours sans paroles !

Durée du spectacle 25 minutes.

Tout public à partir de 3 ans

Sur inscription

SAMEDI 24

A partir de 18h jeux de société (en partenariat avec la Ludothèque Ephémère) et jeux vidéos sur la Switch, la X-Box et la PS5.

Tout public

Entrée libre

18h30 l’heure du conte en pyjama

Avec pyjama et doudou, lors d’une heure du conte nocturne, venez écouter des histoires autour des villes et campagnes.

Pour les 3/7 ans

Sur Inscription .

Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

