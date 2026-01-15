Les Nuits de la Lecture à Mauves-sur-Loire Bibliothèque George Sand Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 – 20:30

Gratuit : oui En famille, Jeune Public

Grands et petits, venez avec votre plus beau pyjama, grenouillère ou robe de chambre pour écouter des récits ou vous plonger dans l’imaginaire des lectures. Pour ces « Nuits de la lecture », la bibliothèque George Sand vous contera des histoires sur les villes et les campagnes, dans un cadre cocooning et douillet.

Bibliothèque George Sand Mauves-sur-Loire 44470



