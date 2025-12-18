Les nuits de la lecture à Saint-Aignan de Grand Lieu Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

Les nuits de la lecture Du 21 au 24 janvier, partez à la découverte des territoires entre villes et campagnes au fil d’animations, de lecture, d’image et de jeux.AU PROGRAMME Exposition « Le dessous des cartes » Du 21 au 24 janvier sur les horaires d’ouverture de la médiathèqueUne dizaine de cartes thématiques de la revue locale et indépendante « Les Autres Possibles » seront exposées dans l’espace adulte. De la libre cueillette des fruits et des légumes en Loire-Atlantique à la collecte des déchets produit par notre société, ce sont de multiples facettes de notre territoire que nous donne à voir ce magazine curieux !____________________________________________________________ Heure du conte « Je déménage ! » Mercredi 21 janvier à 11hAlbums contés ici et là par l’équipe de la médiathèque, en se déplaçant dans différents endroits à l’intérieur même de la médiathèque. Espace jeunesse, salle d’animation, coin salon seront investis.Public familial, à partir de 4 ans._______________________________________________ Soirée thématique Vendredi 23 janvier à partir de 18hLes temps forts de cette soirée : Atelier d’arts plastique par Florence Boudet Participez à la création d’une grande fresque collective avec des tampons.Public familial à partir de 5 ans / Réservation www.flo-flo.fr~ Atelier d’écriture « Ici et ailleurs » par Hélène Bariot Découvrez comment vous amuser avec les mots et prendre plaisir à écrire. Jeux décalés, surprises et rires garantis !Public ado-adulte à partir de 12 ans / Réservation abclivre.com~ Lectures à micro-ouvert Glanées au fil des rayons ou sorti de sa poche, chacun est invité à embarquer dans des fictions littéraires lues ou écoutées.~ Un coin salon détente livres et jeux de société Rendez-vous au niveau de l’espace jeunesse, pour se lancer des défis en famille ou entre amis dans des enquêtes et autres jeux d’ambiance !~ À partir de 19h : buffet participatif Participez à un moment convivial autour de spécialités des différents territoires. Le public est aussi invité à apporter ses propres spécialités !~Ne manquez pas cette belle occasion de partager, découvrir et appréhendez les territoires sous le prisme de la lecture et des jeux !

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu et trouvez le meilleur itinéraire

