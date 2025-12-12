Les Nuits de la Lecture Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Les Nuits de la Lecture

Vendredi 23 janvier 2026 de 18h30 à 19h30. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les étudiants de la filière dramaturgie de l’université Aix-Marseille travaillent dans les murs des ANOM, comme en résidence, afin de préparer une lecture performée sur le thème des déportés politiques sur l’île de Sainte-Marguerite (Cannes).

Assistez à la restitution de ce projet à l’occasion des Nuits de la lecture ! .

Students from Aix-Marseille University?s dramaturgy program work within the walls of ANOM, as if in residence, to prepare a performance reading on the theme of political deportees on the island of Sainte-Marguerite (Cannes).

