Les Nuits de la lecture Bibliothèque municipale Lamartine Aix-les-Bains

Les Nuits de la lecture

Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Les Nuits de la Lecture, événement national organisé par le Ministère de la Culture et le Centre national du livre, reviennent pour leur 10ᵉ édition !

.

Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 61 29 40 l.mouchetan@aixlesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Nuits de la Lecture, a national event organized by the French Ministry of Culture and the Centre national du livre, is back for its 10th edition!

L’événement Les Nuits de la lecture Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-12 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes