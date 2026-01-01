Les Nuits de la lecture Bibliothèque municipale Lamartine Aix-les-Bains
Les Nuits de la lecture Bibliothèque municipale Lamartine Aix-les-Bains samedi 24 janvier 2026.
Les Nuits de la lecture
Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains Savoie
Début : 2026-01-24 17:30:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Les Nuits de la Lecture, événement national organisé par le Ministère de la Culture et le Centre national du livre, reviennent pour leur 10ᵉ édition !
Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 61 29 40 l.mouchetan@aixlesbains.fr
English :
Les Nuits de la Lecture, a national event organized by the French Ministry of Culture and the Centre national du livre, is back for its 10th edition!
