LES NUITS DE LA LECTURE – Atelier d’écriture Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, En famille, Adulte

Là où je vis… j’écris ! Un atelier autour des thèmes ville ou campagne pour explorer ou cultiver nos préférences, nos envies, nos rêves. Pour ceux qui le souhaitent, ces textes pourront être lus le soir pendant la battle.Samedi 24 janvier · 10h · durée 2h30 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60