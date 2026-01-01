Les Nuits de la lecture au Troquet Le troquet de Marsais Marsais
Le troquet de Marsais 30 BIS Grande Rue Marsais Charente-Maritime
Début : 2026-01-23 18:00:00
2026-01-23
Comme chaque année, la nuit de la lecture se tiendra au Troquet et vous êtes tous invités à participer !
Le principe est simple chacun peut venir partager avec le public la lecture d’un texte, d’un livre, d’une poésie, d’un conte, d’une chanson…
Le troquet de Marsais 30 BIS Grande Rue Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 30 08 19 troquetdemarsais@gmail.com
Like every year, the Night of Reading will be held at Le Troquet, and you’re all invited to take part!
The principle is simple: anyone can come and share with the public the reading of a text, a book, a poem, a tale, a song…
