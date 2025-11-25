Les Nuits de la Lecture Museum d’histoire naturelle Autun

Les Nuits de la Lecture

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 19:00:00

2026-01-22

Quand des auteurs célèbres ou anonymes racontent les œuvres. Les musées d’Autun vous proposent lors d’une soirée intimiste et chaleureuse des lectures variées éclairant les œuvres du musée Rolin exposées au Museum d’histoire naturelle.

Réservation obligatoire. .

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com

English : Les Nuits de la Lecture: Quand les textes éclairent les œuvres.

