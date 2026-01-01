LES NUITS DE LA LECTURE LIBRAIRIE DES THERMES Bagnères-de-Luchon

LES NUITS DE LA LECTURE

LIBRAIRIE DES THERMES 54 Allée d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

Rendez-vous organisés dans le cadre de l’accueil en résidence de l’autrice Sarah Idrissi sur le territoire des Pyrénées Haut-Garonnaises depuis octobre.

Terroirs et imaginaires Lectures engagées et utopiques.

Sur réservation auprès de la librairie. .

Events organized as part of author Sarah Idrissi’s residency in the Haut-Garonne Pyrenees since October.

