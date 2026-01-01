LES NUITS DE LA LECTURE LIBRAIRIE DES THERMES Bagnères-de-Luchon
LIBRAIRIE DES THERMES 54 Allée d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Rendez-vous organisés dans le cadre de l’accueil en résidence de l’autrice Sarah Idrissi sur le territoire des Pyrénées Haut-Garonnaises depuis octobre.
Terroirs et imaginaires Lectures engagées et utopiques.
Sur réservation auprès de la librairie. .
LIBRAIRIE DES THERMES 54 Allée d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 02 91
English :
Events organized as part of author Sarah Idrissi’s residency in the Haut-Garonne Pyrenees since October.
