Les Nuits de la Lecture

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent du 21 au 25 Janvier 2026, sur le thème Villes et campagnes . Ce sujet se déclinera en deux propositions durant deux soirées à la médiathèque.

– Plumes et pellicules Vendredi 23 Janvier à 18h.

Le Pôle régional de l’image, Image’Est, vous propose une diffusion de vidéos collectées dans le département de l’Aube. Des années 40 aux années 70, ces petits films amateurs vous feront retrouver le quotidien d’une époque chérie et les images d’une campagne qui n’a pas tellement changé…

Ces instants suspendus seront accompagnés de lectures, pour mieux vous transporter dans cette nostalgie heureuse, au charme indéniable et délicat.

Entrée libre & gratuite.

– Lecture à voix haute Samedi 24 Janvier à 17h.

Place à la ville, en contraste avec la soirée précédente.

Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice et muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, ainsi que les études sociologiques et géographiques urbaines. Véritable motif littéraire au XIXe siècle, la ville est ce lieu de tous les possibles, ou de toutes les angoisses, propice à la réflexion morale et sociale.

Histoires et moments forts seront donc au programme de cette séance, pour une déambulation citadine riche en émotions.

Entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

