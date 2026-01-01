LES NUITS DE LA LECTURE LES IDÉES SONT DANS LA GRANGE Barbazan

LES NUITS DE LA LECTURE

LES IDÉES SONT DANS LA GRANGE 8 Avenue du Lac Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Rendez-vous organisés dans le cadre de l’accueil en résidence de l’autrice Sarah Idrissi sur le territoire des Pyrénées Haut-Garonnaises depuis octobre.

Terroirs et imaginaires lectures suivies d’un échange avec l’autrice Sarah Idrissi.

Tout public.

Entrée libre. .

LES IDÉES SONT DANS LA GRANGE 8 Avenue du Lac Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 7 55 55 16 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Events organized as part of author Sarah Idrissi’s residency in the Haut-Garonne Pyrenees since October.

L’événement LES NUITS DE LA LECTURE Barbazan a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE