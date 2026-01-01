LES NUITS DE LA LECTURE LES IDÉES SONT DANS LA GRANGE Barbazan
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Rendez-vous organisés dans le cadre de l’accueil en résidence de l’autrice Sarah Idrissi sur le territoire des Pyrénées Haut-Garonnaises depuis octobre.
Terroirs et imaginaires lectures suivies d’un échange avec l’autrice Sarah Idrissi.
Tout public.
Entrée libre. .
+33 7 55 55 16 83
English :
Events organized as part of author Sarah Idrissi’s residency in the Haut-Garonne Pyrenees since October.
