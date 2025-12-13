LES NUITS DE LA LECTURE – Battle : Ville vs Campagne Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 20:30 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Un ring pour deux équipes qui s’affrontent à coups de lectures à voix haute. Ville contre Campagne, qui gagnera ce match ? Pas de coups bas, que des coups de coeur ! C’est à vous spectateurs de voter pour là où il fera meilleur de vivre durant la soirée. Lecteurs, bibliothécaires, bénévoles, les 2 équipes s’entrainent intensément depuis des lustres pour être fins prêts et tenter de remporter les matchs. En maîtres du jeu, Pierre Desvignes et son orchestre (d’un seul musicien Julien Behar) rythmeront la soirée à grands coups d’extravagance. Plongez au coeur de ce spectacle interactif et découvrez le talent de nos lecteurs à voix haute.Samedi 24 janvier · 20h30 · durée 1h · Ormédo · à partir de 10 ans

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr