Les Nuits de la lecture Beaumont-du-Lac

Les Nuits de la lecture

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

À l’occasion des Nuits de la lecture, l’équipe du CIAP Vassivière vous propose d’expérimenter un moment de lecture partagé. Confortablement installé·es dans la Lumbricina autour d’une boisson chaude, vous découvrirez une sélection de livres de la librairie, pour petits et grands. N’hésitez pas à venir avec votre couverture !

Rencontre gratuite. Réservation conseillée 05 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

