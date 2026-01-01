Les Nuits de la Lecture Le Transfo Benet

Les Nuits de la Lecture

Le Transfo 45 rue de la Combe Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Lectures à voix haute De la plume au pinceau , gratuit, à partir de 12 ans, à l’auditorium du Transfo de Benet. Il s’agit de lectures d’extraits de textes de grands auteurs, de Proust à Camus en passant par Saint Exupéry. .

Le Transfo 45 rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 35 41 benet.bibliotheque@orange.fr

