Les nuits de la Lecture Bfm Bastide BFM La Bastide Limoges

Les nuits de la Lecture Bfm Bastide

BFM La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Venez jouer et gagner les clés de la ville ou la clé des champs. La bibliothèque de la Bastide vous propose de découvrir différents jeux et activités autour de la ville et de la campagne. Tout public .

BFM La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 20

