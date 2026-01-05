Les nuits de la Lecture BFM Beaubreuil Limoges

Les nuits de la Lecture BFM Beaubreuil

1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

3 animations sur toute la soirée.

17h Animations jeunesse (à partir de 3 ans)

Briques et boutons d’or si on faisait pousser des fleurs dans le béton ? Un voyage en histoires entre ville et campagne. Destination construction par les enfants d’une maquette Notre quartier idéal.

18h Blind test ciné-séries autour des villes et des campagnes

Venez reconnaître des extraits de films et découvrir des anecdotes de tournage

19h30 Concert dessiné voyage d’ Ici au quartier vers l’ailleurs

Musique ou dessin ? Pas besoin de choisir, Poisson aux crayons et Artuan de Lierrée aux mélodies vous embarquent dans leur imaginaire entre complicité et improvisation.

Tout public .

1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

