Les nuits de la Lecture BFM centre-ville Limoges samedi 24 janvier 2026.
Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes.
Au programme spectacles, braderie, jeu d’enquête, ateliers, quiz, rencontres, visites des coulisses… Programme définitif à venir.
Vous pourrez également vous restaurer sur place mais aussi, pour les quatre-vingt chanceux qui auront été tirés au sort, dormir à la bibliothèque au pied de son rayon favori. Consultez le site internet de la BFM centre ville pour pouvoir remplir le bulletin d’inscription. .
Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 bfm@limoges.f
