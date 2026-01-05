Les nuits de la Lecture BFM centre-ville Limoges

Les nuits de la Lecture BFM centre-ville

Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes.

Au programme spectacles, braderie, jeu d’enquête, ateliers, quiz, rencontres, visites des coulisses… Programme définitif à venir.

Vous pourrez également vous restaurer sur place mais aussi, pour les quatre-vingt chanceux qui auront été tirés au sort, dormir à la bibliothèque au pied de son rayon favori. Consultez le site internet de la BFM centre ville pour pouvoir remplir le bulletin d’inscription. .

Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 bfm@limoges.f

