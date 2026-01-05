Les nuits de la Lecture BFM Landouge Limoges

Les nuits de la Lecture BFM Landouge Limoges mercredi 21 janvier 2026.

5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne

Mais qui sont ces animaux qui se promènent la nuit dans nos jardins ?
Petits et grands, partons à la découverte des traces et indices de présence laissés par la faune nocturne !
Empreintes, poils, plumes apprenons ensemble à décrypter ces indices pour percer leurs secrets. Tout public
Sur inscription par téléphone.   .

5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16 

