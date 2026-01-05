Les nuits de la Lecture BFM Landouge

5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Mais qui sont ces animaux qui se promènent la nuit dans nos jardins ?

Petits et grands, partons à la découverte des traces et indices de présence laissés par la faune nocturne !

Empreintes, poils, plumes apprenons ensemble à décrypter ces indices pour percer leurs secrets. Tout public

Sur inscription par téléphone. .

5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nuits de la Lecture BFM Landouge

L’événement Les nuits de la Lecture BFM Landouge Limoges a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Limoges Métropole