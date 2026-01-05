Les nuits de la Lecture BFM Vigenal Limoges
Les nuits de la Lecture BFM Vigenal Limoges mercredi 21 janvier 2026.
Les nuits de la Lecture BFM Vigenal
5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Venez-vous balader dans le quartier du Vigenal pour une visite commentée par Eric Boutaud, guide conférencier de Ville d’Art et d’Histoire.
Tout public .
5 Rue du Docteur Jacquet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 15
