Les nuits de la Lecture BFM Vigenal Limoges mercredi 21 janvier 2026.

5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21

2026-01-21

Venez-vous balader dans le quartier du Vigenal pour une visite commentée par Eric Boutaud, guide conférencier de Ville d’Art et d’Histoire.
Tout public   .

+33 5 55 45 85 15 

