Les nuits de la Lecture BFM Vigenal Limoges

Les nuits de la Lecture BFM Vigenal

5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Venez-vous balader dans le quartier du Vigenal pour une visite commentée par Eric Boutaud, guide conférencier de Ville d’Art et d’Histoire.

Tout public .

5 Rue du Docteur Jacquet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 15

